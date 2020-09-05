Тихановская заявила, что готова к переговорам с Россией

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, что открыта к диалогу с властями РФ.

Тихановская поделилась тем, что с ней активно связываются лидеры различных стран. При этом политик заявила, что никого не игнорирует и общается со всеми звонящими, которые прежде всего высказывают поддержку гражданам Белоруссии в нынешнее нелегкое время. Не откажет в разговоре экс-кандидат в президенты республики и российской стороне. Однако пока из России звонить никто не пытался. Об этом Тихановская заявила во время прямого эфира на видеохостинге Youtube.

Политик также отметила, что разрешение ситуации, происходящей в Белоруссии, лежит на плечах местных властей, а вмешательство других стран недопустимо. При этом, главы других государств вправе знать, что происходит в стране, поэтому всегда могут связываться с ней для уточнения каких-либо вопросов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская заявила, что вопрос принадлежности Крыма не должен разъединять белорусов.