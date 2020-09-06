Захарова подозревает Германию в двойной игре

Она не считает, что нужно беспрекословно верить заявлениям об отравлении блогера Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что у Москвы нет уверенности в том, что Германия не ведет двойную игру. Таким образом она высказалась после громких заявлений министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по ситуации с российским блогером Алексеем Навальным. Захарова отметила, что немцы требуют немедленных разъяснений, но при этом не спешат ответить на запрос российской Генпрокуратуры, переданный еще 27 августа.

«Не направляя ответ, Берлин тормозит процесс расследования, к которому призывает. Специально?»,

— задается вопросом Захарова.

Напоминаем, что Маас требовал как можно быстрее раскрыть серьёзное преступление, совершенное против Навального. Блогер с 20 августа находится в ком, предположительно его отравили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Берлине не отрицают причастность России к отравлению Навального.