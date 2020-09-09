В квартире на Индустриальном нашли бездыханное тело младенца

В квартире на Индустриальном нашли бездыханное тело младенца
Малышу было всего 5 месяцев. Фото: unsplash.com

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины смерти маленького ребенка в Красногвардейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем во вторник, 8 сентября, 5-месячный малыш был обнаружен у себя дома без признаков жизни. Отмечается, что при первой оценке следов насильственной смерти обнаружено не было.

Причину гибели новорожденного предстоит установить судмедэкспертам в морге.

Известно, что семья скончавшегося полная, благополучная и не состоит на учете в контролирующих органах. Мать не трудоустроена и является домохозяйкой. Отец семейства программист и предприниматель.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге годовалый ребенок выжил после падения с 12 этажа. В Невском районе бабушка не доглядела за внуком, в результате чего тот упал в открытое окно, продавив москитную сетку.

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