В Комитете по образованию назвали причину падения потолка в школе №547

Петербургский комитет по образованию выяснил причину падения потолка в кабинете школы №547 во время занятий. Оказалось, что потолок обрушился из-за штормового ветра.

Все произошло в 13.30 во время перемены в школе №547 в Красносельском районе. Комитет установил, что инцидент случился, когда в классе открыли окна для проветривания. Во время этого возник сильный сквозняк из-за штормового ветра. Это и вызвало падение легких элементов навесного потолка.

В ведомстве отметили, что во время обрушения никто не пострадал, поскольку класс был пуст. Кабинет обещают восстановить в кратчайшие сроки.

Администрация Красносельского района создаст комиссию для установления причин инцидента, добавили в пресс-службе комитета.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургской школе №547 во время занятий обрушился потолок.