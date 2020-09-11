Петербургские гиды рассказывают небылицы для привлечения туристов

В Петербурге одна из экскурсоводов «приукрасила» историю архитектора Александра Лишневского, выставив его проходимцем. Никто бы этого не заметил, если бы среди туристов не была праправнучка знаменитого петербуржца.

Как пишет издание «Мойка78«, праправнучка архитектора призналась, что пошла на эту экскурсию из любопытства: в рекламе говорилось, что на экскурсии расскажут правдивую историю о жизни и творчестве Александра Лишневского. Услышанный рассказ оставил за собой яркие впечатления.

«Материал подавался в «скандальном стиле» с авторской интерпретацией фактов. Ну, например, Александр Львович жил и работал в Елисаветграде и брал частные заказы, у него понятно были «свои» подрядчики. Это – правда, но экскурсовод рассказала, что из соратников была «сколочена» группа, которая даже привлекла внимание правоохранительных органов», — говорит Елена.

Экскурсовод даже путала имена, даты и факты. Рассказчица говорила, что архитектор умер в эвакуации, а его прах перевезли из Ярославля в Ленинград, его или развеяли или захоронила. Однако никаких подтверждений у нее для этого факта не нашлось

Праправнучка обратилась в агентство, организовавшее экскурсию о Лишневском, где ей заявили, что за маршрут и программу полностью отвечает автор. При этом достоверность фактов никто не проверяет. Елене предложили написать претензию, а организация уже сама разберется в том, кто прав, а кто нет. Но, как заявила Турковская, в суд она идти не собирается.

Одна из петербургских экскурсоводов на условиях анонимности рассказала «Мойке78», что пандемия оставила экскурсоводов практически без заработка и теперь они ищут новые способы «выживания».

«Что касается домыслов гидов… Многие стараются приукрасить жареными подробностями. Каждый «врёт» по- своему. Какие-то детали нужны, иначе получается сухо. И хорошо, что в Петербурге нет никакого комитета «правды», который отслеживает каждое слово», — говорит гид.

Российский историк и петербургский краевед Лев Лурье считает, что порой экскурсоводы допускают ошибки, но этого не избежать. По его словам, если человек слышал об экскурсоводе как об ярком или интересном, то «он сам придет и отдаст деньги». Однако, если рассказчик примешивает в историю неправдивые факты, но сам по себе зануден, то к нему никто не придет.

«И здесь не нужен никто третий. Вы же когда идете на рынок и покупаете редиску, вы же не требуете сертификат к каждой редиске? Вы же взрослый человек и умеете отбирать и редиску, и информацию», — пояснил краевед.

Сейчас русскоязычным туристам не нужны обычные пешеходные маршруты по городу, а цены на экскурсии по местам громких убийств или «мистическому» Петербургу постоянно растут. Потребители отдают до полутора тысяч рублей за «авторскую» экскурсию, значит такая услуга нужна.

Стоит отметить, что система аккредитации для гидов в Петербурге работает только в стенах музея. Запретить гиду водить туристов по своим маршрутам никто не может.

Лет пять назад Петербурге не раз происходили скандалы из-за лжи экскурсоводов. Кто-то умудрялся путать Пушкин и Петергоф, Исаакиевский собор и Казанский, а кто-то называл Ленина родственником Петра I.

Правда тогда эти истории рассказывались туристам из Китая. Участники рынка гадают, откуда они могли появиться. Некоторые утверждают, что в Петербурге не хватает профессионалов, говорящих на иностранных языках, а другие — что рынок захватила мафия.

Между тем, депутаты Госдумы в эту сессию планируют разработать механизмы правового регулирования деятельности гидов и ответственности за незаконное оказание туристических услуг. Уже разработан законопроект, который вводит обязательную аттестацию для экскурсоводов и предусматривает административную ответственность за незаконное оказание туристических услуг.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что музеям в Петербурге разрешили проводить групповые экскурсии.