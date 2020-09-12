Девушка отпилила руку ради денег и попала за решетку

Молодая жительница Словении проведет два года в тюрьме из-за того, что пыталась добиться миллионной страховки, отпилив себе руку.

Как сообщает ABC News, почти год назад 22-летняя Юлия Адлесич попросила своего молодого человека отрезать ей кисть левой руки по запястье. Сделав это, девушка отправилась в больницу, заявив, что лишилась руки при распиливании веток. При этом отрезанную руку она с собой не взяла, поскольку пришитая рука ставила крест на ее инвалидности. Годом ранее она подписала контракты с пятью страховыми компаниями.

Согласно ее плану, половину страховки должны были выплатить сразу, а оставшиеся деньги она должна была получать регулярными ежемесячными платежами. Однако при расследовании дела прокуратура выяснила, что за несколько дней до произошедшего молодой человек Юлии искал в интернете информацию об искусственных руках.

На суде девушка отказалась признавать свою вину, заявляя, что никогда бы так с собой не поступила.

Однако, несмотря на ее доводы, суд признал Юлию виновной в попытке мошенничества со страховкой. Девушка отправилась в тюрьму на два года, а ее парень — на три.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил кисти рук, год скрывала новый брак.