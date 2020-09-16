Петербург и Хабаровск вновь свяжут прямыми рейсами после пятилетнего перерыва

Уже осенью 2020 года воздушные судна начнут снова летать в Хабаровск из Северной столицы спустя 5 лет после приостановки прямого авиасообщения.

Помимо Петербурга, возобновит прямые перелеты и Москва. Из столицы самолеты авиакомпании Nordwind начнут летать в Хабаровск 4 раза в неделю уже с 1 октября. Начиная с 26 октября перелеты возобновят и в петербургском аэропорту «Пулково». В Хабаровск воздушные судна из города на Неве будут летать 2 раза в неделю (в понедельник и четверг). Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика Nordwind.

Согласно запланированному расписанию, вылеты из Северной столицы будут производиться в 12:50. Прибывать в Хабаровск самолеты будут в 03:50 по местному времени. Отметим, что пассажиры на данные рейсы смогут также приобретать билеты бизнес-класса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Finnair в октябре отменил рейсы в Петербург.