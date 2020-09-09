Finnair в октябре отменил рейсы в Петербург

Pапланированное ранее возобновление авиасообщения с Петербургом пока отменяется. Фото: pixabay

Pапланированное ранее возобновление авиасообщения с Петербургом пока отменяется. Фото: pixabay

Финская авиакомпания Finnair объявила о новых сокращениях регулярных рейсов. Свыше половины полетов, запланированных на октябрь, уже отменено.

Изменения в программе связаны с низким спросом, вызванным сложной эпидемиологической ситуацией. Так, из 200 рейсов, которые были запланированы, осуществятся только 70 – 80 .

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, запланированное ранее возобновление авиасообщения с Петербургом пока отменяется.

Компания пытается сохранить необходимые и востребованные направления в европейские и азиатские города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном думают о трех вариантах тарифа на проезд в следующем году. Их представили на нулевых чтениях бюджета в Законодательном собрании Петербурга.