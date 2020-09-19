На Комендантском проспекте снесли велосипедиста

ДТП на Комендантском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

ДТП на Комендантском проспекте. Фото: "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Очевидцы сообщают о ДТП с участием велосипедиста в Приморском районе Петербурга.

Об аварии горожане пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте». По их словам, велосипедиста сбила иномарка. По предварительным данным, авария произошла на пешеходном переходе.

Как отмечают очевидцы, велосипедист серьезных травм не получил.

Ранее gazeta.spb.ru писала о массовой аварии в Ломоносовском районе Ленинградской области. ДТП с мусоровозом там закончилось трагедией – погибла женщина.