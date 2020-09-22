Запуск станции «Горный институт» перенесли на 2023 год

Запуск станции &#171;Горный институт&#187; перенесли на 2023 год
Петербургский метрополитен. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В Петербурге перенесли сроки завершения строительства участка Лахтинско-Правобережной линии «Спасская» — «Горный институт». Планировалось, что его сдадут в 2022 году, однако теперь его хотят сдать в 2023-м.

Дирекция транспортного строительства и «Метрострой» заключили дополнительное соглашение о продлении контракта на строительство данного участка петербургского метрополитена. Документ опубликован на сайте госзакупок.

В допсоглашении говорится, что срок действия контракта продлен до 15 декабря 2023 года, а работы по строительству должны завершить к 25 июля 2023-го. До этого срок сдачи станции планировался на лето 2022 года.

Новые условия предполагают, что в этом году «Метрострой» потратит на выполнение работ 2 млрд рублей, в 2021 — 4,3 млрд рублей, в следующем 3,8 млрд рублей, а далее — еще 1,3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые станции петербургского метро откроются не раньше 2023 года.

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