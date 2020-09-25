Глава Центрального района Петербурга Максим Мейксин: поставить дежурного у каждого чердака невозможно

За взлом чердаков и проникновение руферов и незаконных экскурсоводов на крыши надо наказывать жестче, считает глава администрации Центрального района Петербурга Максим Мейксин. Как сообщил он корреспонденту Gazeta.SPb.ru, в Центральном районе примерно 2500 жилых домов. «С учетом того, что в каждом доме как минимум несколько парадных, поставить такое количество дежурных просто невозможно», — считает он.

«Замки и решетки постоянно взламывают, что приводит к существенным затратам. Сотрудники жилищного хозяйства постоянно вынуждены ремонтировать решётки и двери, с установкой новых замков. Идёт работа по установке систем сигнализации. Но это требует существенных затрат, которые не компенсируются жильцами», — рассказал глава района.

В целом, по его мнению, это большая проблема. «Это незаконный бизнес, который приводит к риску для жизни людей и порче общедомового имущества, особенно кровель. Необходимо ужесточение наказания за взлом общедомового имущества и таких действий», — подчеркнул Максим Мейксин.

Напомним, 20 сентября на улице Рубинштейна местные жители нашли тела двух упавших с крыши молодых людей — девушки и юноши. Как рассказала обратившаяся в отдел полиции жительница, она мыла окна и услышала грохот. Выглянув, она увидела на асфальте два тела. По предварительным данным, погибший — 23-летний экскурсовод-нелегал по крышам города.

Сегодня заместители глав администраций районов города доложили вице-губернатору Петербурга Николаю Бондаренко о мерах, которые приняли управляющие организации города, чтобы не допускать попадания посторонних на чердаки и крыши. На совещании отметили, что ведомственных инструкций явно недостаточно, чтобы пресечь незаконный туристический бизнес и его активную незаконную рекламу.

Так, на некоторых адресах взломы происходят по несколько раз в день. Особо «привлекательные» для нарушителей чердаки поставлены на охрану в ЧОП.

По итогам совещания за неделю необходимо актуализировать перечень городских крыш, на которые чаще всего забираются люди для незаконных экскурсий и прогулок.

Также будут подготовлены предложения по внесению изменений в кодекс РФ об административных правонарушениях по ужесточению ответственности за проведение экскурсионных прогулок на крышах.

Всего в Петербурге более 13 тысяч металлических кровель. Из них 5621 – в четырех центральных районах города.