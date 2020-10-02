В Москве от коронавируса за сутки скончались более 30 человек

Коронавирусная инфекция продолжает уносить жизни москвичей.

В пятницу, 2 октября, столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные данные по печальной статистике летальных исходов. За прошедшие сутки из жизни ушли еще 32 пациента. У всех погибших была диагностирована пневмония и официально выявлено наличие патогена в организме посредством тестирования.

Стоит отметить, что такого высокого показателя суточной смертности (более 30 случаев) в Москве не фиксировалось с 13 июля.

Напомним, ранее было сообщено о 28 случаях смерти.

За все время эпидемии в Москве не справились с тяжелым развитием болезни или возникшими осложнениями и скончались 5314 пациентов с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи выяснили, когда исчезают антитела у переболевших коронавирусом.