Петербургские власти не могут спрогнозировать остановку роста заболеваемости в городе

Глава комитета здравоохранения Северной столицы Дмитрий Лисовец высказался о сложившейся эпидемиологической ситуации.

В четверг, 8 октября, в эфире телеканала «Санкт-Петербург» Лисовец пояснил, что предсказать, когда заболеваемость прекратит расти практически невозможно. Ни один специалист пока не решится назвать какие-то конкретные сроки. Существует вероятность, что на пик в городе не получится выйти даже до конца текущего года.

При этом Лисовец добавил, что, исходя из сложившейся ситуации с распространением COVID-19, заболеваемость будет расти. Вместе с ней продолжит увеличиваться и число госпитализаций. Когда же это прекратится — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в аптеки Петербурга поступили лекарства от коронавируса. Теперь петербуржцам доступны лекарства «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир».