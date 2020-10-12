Зеленский рассказал, при каких условиях может покинуть пост президента

Зеленский готов покинуть пост, если не справится с первоочередной для него политической задачей. Фото: president.gov.ua

Зеленский готов покинуть пост, если не справится с первоочередной для него политической задачей. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с телеканалом ВВС заявил, что готов оставить пост главы государства, если не сможет положить конец военным действиям в Донбассе.

Украинский лидер объяснил, что для него не имеют ключевого значения рейтинги и власть. По словам Зеленского, если у него не получится завершить войну в Донбассе, то закончить «трагическую историю между нашими странами» должен другой человек.

До этого глава Украины заявлял о невозможности привести к завершению вооруженный конфликт в Донбассе без участия России. Напомним, что военные действия в Донбассе начались в 2014 году, после массовых протестов и смены власти на Украине. Часть Донецкой и Луганской области провозгласили независимость. Киев пытается вернуть территории и обвиняет Москву в их оккупации, с чем категорически не согласна российская сторона.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия рассматривает возможность отмены санкций против Украины.