В Ленобласти спасатели потушили вспыхнувшее на 400 «квадратах» сено в ангаре

В Ленобласти спасатели потушили вспыхнувшее на 400 «квадратах» сено в ангаре
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В поселке Сумино в Волосовском районе пожарные боролись с огнем в одном из ангаров.

В экстренные службы сообщение о загоревшемся сене в сооружении для его хранения поступило во вторник, 13 октября, в 16:06.

Спасатели оперативно направились на место происшествия и установили, что сено в ангаре загорелось на площади в 400 квадратных метров. К ликвидации пожара были привлечены 8 пожарных и две единицы специальной техники. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Ленинградской области.

Побороть стихию удалось чуть меньше, чем за час. Уже к 16:59 опасность миновала.

Информация о пострадавших отсутствует.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что спасатели больше часа тушили пожар в «коммуналке» на Бухарестской. В помещении обгорела обстановка на 10 «квадратах». Прибывшие спасатели потушили пламя. Обошлось без пострадавших.

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