Компании Nestle не захотела переводить сотрудников на «удаленку» и заплатит штраф

Компании Nestle не захотела переводить сотрудников на &#171;удаленку&#187; и заплатит штраф
Компании может грозить штраф. Фото: pixabay.com

Сумма штрафа может достигнуть 300 тысяч рублей.

В Москве в ходе мониторинга деятельности компании Nestle в Москве было обнаружено нарушение требований властей. Об этом сообщает RT.

Мэр столицы Сергей Собянин настаивает на том, чтобы как минимум 30% сотрудников предприятий были переведены на «удаленку». Компания Nestle проигнорировала это требование и теперь может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей.

Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка в России ухудшается, но власти не собираются пока вводить жестких карантинных мер.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ресторанам Петербурга запретят работать после 23:00. Представитель Смольного отметил, что в городе не планируется вводить «комендантский час». Вечерние ограничения будут распространяться только на работу ресторанов.

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