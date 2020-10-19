Компании Nestle не захотела переводить сотрудников на «удаленку» и заплатит штраф

Сумма штрафа может достигнуть 300 тысяч рублей.

В Москве в ходе мониторинга деятельности компании Nestle в Москве было обнаружено нарушение требований властей. Об этом сообщает RT.

Мэр столицы Сергей Собянин настаивает на том, чтобы как минимум 30% сотрудников предприятий были переведены на «удаленку». Компания Nestle проигнорировала это требование и теперь может быть оштрафована на сумму до 300 тысяч рублей.

Напоминаем, что эпидемиологическая обстановка в России ухудшается, но власти не собираются пока вводить жестких карантинных мер.

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