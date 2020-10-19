В Москве из-за коронавируса скончались еще 49 человек

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6058.

В Москве за последние сутки скончались 49 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 51 жертве инфекции. Об этом сегодня, 17 октября, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли более шести тысяч человек. Зараженными остаются около 80 тысяч жителей столицы.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1,4 миллионов случаев заражения. Летальных исходов – 24,3 тысячи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роспотребнадзор предупредил о приближении пика заболеваемости COVID-19. Попова также заявила, что на пике число случаев COVID-19 в сутки превысит отметку в 20 тысяч человек.