Россиян обвиняют в попытках сорвать Олимпиаду в Южной Корее

С заявлением выступает Минюст США.

Минюст США обвиняет шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее при помощи кибератак. Они могут быть действующими и бывшими сотрудниками ГРУ. Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на текст обвинительного заключения.

По предварительным данным, граждане России распространяли вредоносные программы, чтобы напасть на инфраструктуру других стран. Хакеры хотели дестабилизировать ситуацию в Украине, Грузии, Франции и других государствах.

Так, во время Олимпиады в Южной Корее из-за вируса с компьютеров было удалено множество файлов. В итоге они были выведены из строя, а ответственность за инцидент возложили на Северную Корею.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что хакеры из Северной Кореи атаковали оборонные предприятия в России. Они обрушились на сотрудников предприятия с вредоносными рассылками, вычислив даже их аккаунты в социальных сетях.