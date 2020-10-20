В США уничтожили аппараты ИВЛ, подаренные Россией

Именно эти аппараты могли стать причиной возгораний в и московской и петербургской больницах.

В США утилизировали 45 аппаратов ИВЛ, которые были подарены стране Россией. Производителем является компания «Авента-М», сообщает Buzfeed.

Врачи не использовали аппараты по нескольким причинам. Во-первых, существует разница в напряжении в электросетях двух стран. Во-вторых, аппараты посчитали небезопасными после пожаров 9 и 12 мая в московской и петербургской больницах. В-третьих, в отношении компании-производителя ввели санкции, что не позволяет использовать их технику на территории США.

В стране заверили, аппараты ИВЛ утилизировали, соблюдая все правила.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ленобласть получила 286 аппаратов ИВЛ. Уточняется, что сегодня медицинские учреждения региона оборудованы 468 такими аппаратами.