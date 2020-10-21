Песков не понимает, почему США не использовали ИВЛ из России

Представитель Кремля уверен, что аппараты были качественными.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков прокомментировал новости о том, что США избавились от 45 аппаратов ИВЛ, подаренными Россией. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что такие аппараты используют во многих регионах страны и то, что случилось два пожара не говорит об их не качественности. Песков убежден, что любая техника выходит однажды из строя. Также он не понимает претензии, согласно которой аппараты ИВЛ были не под то напряжение, ведь существуют трансформаторы, стабилизаторы напряжения.

Песков подчеркнул, что Россия пыталась помочь США в непростой момент.

«А что уже дальше американские коллеги решили с этим сделать, это уже не наш вопрос»,

— добавил он.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в США уничтожили аппараты ИВЛ, подаренные Россией.