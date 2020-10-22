Пробы на COVID-19 в Петербурге взяли у 34 тысяч человек

В Петербурге медики каждый день продолжают делать тесты на новую коронавирусную инфекцию. За последние сутки были проверены 33986 человек.

Такие данные утром в четверг, 22 октября, опубликовал оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в Петербурге.

Уточняется, что врачи наблюдают за состоянием 2844 человек. Большинство из них соблюдают режим самоизоляции. При этом 1180 обратились к врачам после того, как контактировали с теми, у кого уже подтвердили диагноз. Еще 68 человек находятся в обсерваторе.

Кроме того, за сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавируса, обработала 377 вызовов.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, почему в России растет смертность от коронавируса. Объяснение дал президент Владимир Путин. Он отметил, что рост связан, в том числе из-за того, что в стране стали более точно определять причины смерти.