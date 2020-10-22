Зеленский заявил о создании украинской вакцины против коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о разработке местной вакцины против коронавирусной инфекции и назвал препарат уникальным.

Украинский лидер подчеркнул, что его высказывание — «не пафос и не популизм». Отрывок из интервью с президентом был опубликован телеканалом ТСН в четверг, 22 октября. В нем Зеленский объяснил, что раскрывать всю информацию о готовящейся вакцине пока нельзя, так как разработка находится на стадии клинических испытаний.

Сроки обнародования уникального достижения украинских специалистов и запуска массового производства вакцины глава Украины также не озвучил. Зеленский, однако, добавил, что если какая-то из стран выпустит действенный препарат против COIVD-19 раньше, то его приобретут «в любом случае».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минздрав Украины допустил закупку российской вакцины против коронавируса.