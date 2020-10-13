В Минздраве Украины не исключили закупку российской вакцины от COVID-19

Государственный флаг Украины. Фото: Рixabay
Государственный флаг Украины. Фото: Рixabay

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов рассказал, в каком случае для вакцинации украинцев будет приобретен препарат от коронавирусной инфекции российской разработки.

Степанов заявил, что в курсе о существующей вакцине «Спутник V», однако Украину интересует эффективность и безопасность препарата. Пока что, эти параметры не были подтверждены международными организациями. Отсутствует и информация о прохождении всех стадий клинических испытаний.

Степанов в эфире телеканала NewsOne заверил, что как только безопасность вакцины будет доказана и подтверждена, в том числе ВОЗ, то в Украине рассмотрят закупку любой вакцины, а не только лекарства российского производства.

Напомним, президент России Владимир Путин ранее сообщал, что страна готова помочь Украине с вакциной от COVID-19 в случае получения соответствующего запроса. Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отнесся скептически к разработке российский специалистов и сообщил, что намерен дождаться препарата от Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что массовая вакцинация от коронавируса начнется в Петербурге этой зимой.

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