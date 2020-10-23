За сутки в Петербурге провели более 40,8 тысяч тестов на коронавирус

В Петербурге продолжаются исследования на коронавирус. Количество зараженных растет с каждым днем.

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты, чтобы узнать, есть ли у них коронавирусная инфекция.

За последние сутки в Петербурге 40898 человек прошли обследование на коронавирус. Об этом стало в понедельник, 23 октября. Согласно информации оперативного штаба по борьбе с COVID-19, медики продолжают следить за состоянием здоровья 3421 пациентов, которые могут быть переносчиками заболевания. Из них 68 пациентов находятся в обсерваторе, 1296 — недавно контактировали с зараженными, а 2057 — самоизолируются дома.

Кроме того, за минувшие сутки Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 393 вызова. Позвонить в службу можно по номеру 122.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян призвали не принимать антибиотики для профилактики Covid-19.