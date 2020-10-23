Голикова: люди с диабетом в 10 раз чаще заболевают коронавирусом

Голикова: люди с диабетом в 10 раз чаще заболевают коронавирусом
Вице-премьер Татьяна Голикова. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о том, что больные с сахарным диабетом и артериальной гипертензией имеют двукратное увеличение риска заражения коронавирусом в тяжелой форме.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова вице-премьера Татьяны Голиковой, пациенты с сахарным диабетом, заболевшие коронавирусом, встречаются в 10,3 раза чаще, чем с другими болезнями. Течение болезни у диабетиков проходит, как правило, в сложной форме. Проявляется это в дыхательной недостаточности и в развитии острого респираторного дистресс-синдрома.

Кроме этого, Татьяна Голикова отметила, что в России количество пациентов с сахарным диабетом увеличилось на 4.7% по сравнению с прошлым годом. Сначала 2020 года зарегистрировано 5,1 млн случаев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Татьяна Голикова выступает против бюджетной медицины.

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