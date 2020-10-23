В Петербурге каждый пятый житель имеет иммунитет к Covid-19

Петербург входит в тройку городов России по количеству людей с иммунитетом к коронавирусу. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Петербург входит в тройку городов России по количеству людей с иммунитетом к коронавирусу. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге продолжает увеличиваться количество горожан с иммунитетом к коронавирусу. Антитела к вирусу на данный момент имеют около 30% петербуржцев.

Как сообщает АБН, согласно исследованиям лабораторий «Инвитро» большинство получивших положительный результат на антитела – это мужчины – около 58%. При этом выделяется, что больше всего обращаются в клинику люди в возрасте от 18 до 45 лет.

Кроме этого, каждый третий житель города в возрасте от 45 до 65 лет имеет антитела к коронавирусной инфекции. Что касается категории от 18 до 45 лет, то здесь процент остается минимальным.

Также АБН приводит слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой о том, что Северная столица входит в тройку городов России, где наибольшее количество людей имеет иммунитет к вирусу. При этом говорить о коллективном иммунитете пока рано. По мнению ученых, для этого нужно, чтобы более 52% населения были привиты от инфекции. На это может уйти примерно 3 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России за сутки выявлено 17 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.