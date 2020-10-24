В России более 16 тыс. новых случаев Covid-19 за сутки

За прошедшие сутки в России подтвердили 16 521 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Больше всего заразившихся в Москве – более 4,4 тыс. человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 24 октября, от коронавируса скончались 296 человек. При этом 11 567 пациентов выздоровели.

Отмечается, что лидерство по количеству зараженных занимает Москва – 4 453 новых случаев заболевания за сутки. Также поставлен новый рекорд по заразившимся в Северной столице. В Петербурге выявлен коронавирус у 713 человек.

Общее число заболевших в России на данный момент почти достигло 1 497 167 млн человек. Из них более одного миллиона полностью победили инфекцию.

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