В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

В столице 75 смертей от коронавируса за сутки. Фото: Baltphoto

В столице 75 смертей от коронавируса за сутки. Фото: Baltphoto

В столице России продолжают фиксировать количество смертей от новой коронавирусной инфекции. По последним данным в Москве за сутки скончались еще 75 пациентов.

Информацию об этом предоставили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Отметим, что за сутки до этого, в Москве была зафиксирована 61 смерть от коронавируса. В общей сложности, победить вирус в столице не смогли 6 503 человека.

Кроме этого, за весь период пандемии в городе выявлено 405 тыс. случаев заражения коронавирусом. При этом более 296 тыс. пациентов уже смогли выздороветь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мире за прошедшую неделю зафиксировано рекордное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией. Болезнь добавила в свой актив более 2,8 млн новых пациентов.