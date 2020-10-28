Жителей Ленобласти предупредили о ночном тумане

Видимость в некоторых районах будет ограничена до 500 метров и менее.

В Ленинградской области в ночь на 29 октября будет туманно. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Туман накроет область в районе 00:00 – 3:00. Спасатели обратились к автомобилистам с просьбой тщательней соблюдать скоростной режим, чтобы избежать инцидентов на дорогах. То же касается и пешеходов – из-за плохой видимости их могут просто не заметить.

Отмечается, что видимость в некоторых районах будет ограничена до 500 метров. Синоптики также отмечают, что в Ленинградской области могут пойти дожди, температура воздуха ночью опустится до трех градусов, а днем воздух прогреется до 12 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая погода без сильных дождей ожидается в Петербурге в ближайшие две недели.