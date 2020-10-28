В Москве из-за коронавируса скончались еще 66 человек

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 6442.

В Москве за последние сутки скончались 66 пациентов. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Накануне говорилось о 75 жертвах инфекции. Об этом накануне, 28 октября, сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли более шести с половиной тысяч человек. Зараженными остаются около 80 тысяч жителей столицы.

Напоминаем, что в стране зарегистрировано более 1,5 миллионов случаев заражения. Летальных исходов – почти 27 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России более 150 университетов перешли на удалёнку из-за Covid-19.