Депутат ЗакСа Алексей Цивилев ушел на карантин из-за подозрения на COVID-19

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев рассказал, что находится на самоизоляции из-за выявленного коронавируса у одного из членов семьи.

При этом Цивилев подчеркивает, что его тест оказался отрицательным. Также пока остается неизвестным, будет ли этот случай поводом для ухода на карантин всего Законодательного собрания, либо для ужесточения мер санитарной безопасности. Впрочем, по мнению парламентария, на сегодняшний день в ЗакСе и так довольно строгие правила, передает Мойка78.

Из-за вынужденного соблюдения самоизоляции Цивилев не присутствовал на последних заседаниях городского правительства. В том числе, его не было на обсуждении проекта бюджета Петербурга на 2021 год.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ходе заседания парламента проект был успешно принят и отправлен на утверждение губернатору Александру Беглову.