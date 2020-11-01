Зеленский верит в заговор против себя

Президент убежден, что против него настроены старая элита и олигархи.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о существующем заговоре против себя и страны. Он убежден, что против него настроены старая элита и олигархи. Об этом лидер страны написал в своем Telegram-канале.

Так, публичным проявлением заговора он назвал демарш Конституционного суда. Зеленский считает, что его противников не устраивает сильный президент и сильное государство, так как при таких условиях невозможен коррупционный образ жизни.

«Как там говорят — на Хеллоуин все черти из политического ада открывают свои настоящие лица»

— прокомментировал Зеленский в соцсети.

Он также напомнил, что для народа важно решение поставленного вопроса, ведь люди боролись за лучшую жизнь на майдане.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Зеленский рассказал, при каких условиях может покинуть пост президента.