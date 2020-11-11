Активисты: закрытая калитка в парке Политеха создает опасную слепую зону

Активисты: закрытая калитка в парке Политеха создает опасную слепую зону
Заваренная калитка Политехнического парка на углу Фаворского и Гжатской. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Заваренная калитка на углу Фаворского и Гжатской в парке Политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) — это слепое пятно в безопасности или, наоборот, ее соблюдение? Что вообще происходит с парком и в чем суть конфликта вуза и некоторых местных жителей — в этом вопросе разбиралась Gazeta.SPb.ru.

Месяц назад представители учебного заведения провели пресс-тур по парку в надежде ответить на претензии активистов. Однако, как показывает встреча корреспондента Gazeta.SPb.ru с жителями, с доводами вуза они категорически не согласны.

Открытая до пандемии коронавируса калитка была лазейкой для хулиганов, считает проректор по безопасности СПбПУ Александр Иванов, поэтому в сентябре ее заварили. Представитель вуза привел в пример и нападения на студентов и гуляющих, и кражи, в том числе с участием цыган, и даже тот страшный случай, когда всего в ста метрах от этого входа обнаружили тело мертвого младенца в полиэтиленовом пакете.

«По закону мы несем полную ответственность за безопасность находящихся здесь граждан. И где мы можем ее обеспечить, там мы и будем разрешать ходить», — заявил Иванов и добавил, что камеры, которыми оснащена большая часть парка, сюда не провести, а охрана не может находиться здесь круглыми сутками. Очевидно, поэтому калитку на углу Фаворского и Гжатской пришлось заварить.

Пресс-тур по Политехническму парку. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин
Комната с видеонаблюдением Политеха Петра. Фото: Gazeta.SPb.ru/Валентин Егоршин

Вот только местных жителей, которые привыкли пользоваться этим входом/выходом, такие доводы не то что не убеждают, а, напротив, даже настораживают. «Тем, что сейчас закрыт этот проход, создается слепая зона. Этот угол стал диким: он не просматривается, здесь не бывает людей, а кто бывает, тот перелезает и уходит», — считает активист группы «Верните наш Политехнический» Наталия Новинская.

Калитка в Политехнический парк на углу улиц Фаворского и Гжатской. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Калитка в Политехнический парк на углу улиц Фаворского и Гжатской. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Калитка на углу Фаворского и Гжатской важна не только для тех, кто живет в этом район, говорит активистка. Во-первых, это короткий путь через парк в школу, поликлинику и магазины (внимание!) по регулируемому пешеходному переходу. Во-вторых, это удобная связь между Гражданкой и станцией метро «Политехническая».

Сейчас петербуржцам приходится пользоваться центральным входом/выходом в Политехнический парк, который также находится на Гжатской улице, в нескольких сотнях метров от калитки. К нему уже даже протоптали тропинку. В дождливую погоду она превращается в кашу. Страшно представить, что здесь будет зимой. На Google-картах, кстати, хорошо видно, что раньше этой дорожки здесь не было. Очевидно, теперь этот маршрут очень востребован, поскольку иного удобного пути у горожан нет.

Тропинка от калитки на углу улиц Фаворского и Гжатской в сторону центрального входа в Политехнический парк со сторону Гжатской улицы. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Центральный вход в Политехнический парк со стороны Гжатской улицы. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Калитка на углу улиц Фаворского и Гжатской. Скриншот Google-панорам
Гжасткая улица. Скриншот Google-панорам

Калитка на углу Фаворского и Гжатской, по словам Наталии Новинской, была не лазейкой и не лазом в заборе, а именно входом в парк, к которому даже вела дорожка. «В первый раз мы увидели ее [дорожку] на военных снимках, во второй — на фотографиях 60-х годов и т.д. Она включена во все топопланы (топографическией планы — прим. ред.) Петербурга», — утверждает она. О том, что этот проход долгие годы пользовался спросом, говорит и расположение дорожек внутри Политехнического парка — несколько замыкаются именно в том месте, где раньше была открыта калитка.

Чтобы максимально сэкономить время на дорогу, местные жители вынуждены идти на хитрость: пока не видит охрана — перелезать через забор (говорят, этим грешат даже мамы с колясками), а то и выламывать из него прутья (приваренная поперек ограды арматура — вовсе не дизайнерская задумка, а попытка залатать дыры, сделанные горожанами от безысходности).

В заборе Политехнического парка то и дело появляются лазы. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вероятно, здесь был один такой лаз. Его заварили. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Конечно, калитка на углу Фаворского и Гжатской — это главная болевая точка на карте Политехнического парка, считают местные жители. Однако есть и другие входы/выходы, доступность которых также вызывает у петербуржцев нарекания. Один из таких находится рядом с Лицеем «Физико-техническая школа». На момент съемки он был открыт: рядом с калиткой висел замок, а сама кованая дверца была пристегнула к ограде… кабельной стяжкой. Вероятно, так некоторые местные жители борются за круглосуточный доступ в парк. К слову, объявления о времени работы этой калитки замечено не было.

Калитке не дает закрыться пластмассовый хомут. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Вход/выход Политехнического парка напротив Лицея ФТШ. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Другими проходами в Политехнический парк можно пользоваться свободно. Среди них, например, те, что находятся у станции метро «Политехническая», — ближние и дальние ворота.

Вход в Политехнический парк рядом со станцией метро «Политехническая». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Второй вход в Политехнический парк недалеко от станции метро «Политехническая». Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

На замке — центральные ворота прямо перед входом в университет, куда даже ведет пешеходный переход, и калитка рядом с бюро пропусков. Впрочем, они гражданам не нужны, поскольку альтернативные входы/выходы совсем рядом и, главное, безопасны.

Ворота напротив входа в Политех Петра. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников
Ворота напротив входа в Политех Петра. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Несмотря на то, что доступ в парк Политехнического университета, как рассказали представители вуза на октябрьском пресс-туре, не ограничен, горожане опасаются, что рано или поздно все изменится. Поэтому обратились за поддержкой к городским депутатам, среди которых есть руководитель фракции «Яблоко» в Законодательном Собрании Петербурга Борис Вишневский.

«На мой взгляд, нужно добиваться того, чтобы территория Политехнического парка была объявлена общедоступной рекреационной зоной. Это никак не помешает университету: парк предназначен не только для его студентов, это уже давно место отдыха горожан из прилегающих кварталов», — рассказал он корреспонденту Gazeta.SPb.ru.

На вопрос о том, не создаст ли это угрозу застройки, Борис Вишневский ответил, что все ровным счетом наоборот: «Пока эта территория находится в ведении Политеха Петра, теоретически с ней может произойти все что угодно, ведь она не защищена городским законодательством о зеленых насаждениях. А если она будет рекреационной зоной Р-2, то никакое строительство ей не грозит».

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Активисты: закрытая калитка в парке Политеха создает опасную слепую зону