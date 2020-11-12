В Петербурге 13 ноября запустят движение по новому участку проспекта Ветеранов

В Петербурге 13 ноября запустят движение по новому участку проспекта Ветеранов
Фото: pixabay.com

В пятницу, 13 ноября, в 13:00 в Северной столице пройдет открытие нового участка проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного.

Заказчиками строительства нового участка дороги выступают СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства», подведомственная Комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Ожидается, что на открытии будут присутствовать губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-губернатор Максим Соколов.

Продолжение проспекта Ветеранов позволило разгрузить Петергофском шоссе и подключить новые микрорайоны к улично-дорожной сети Северной столицы, улучшив транспортную инфраструктуру Красносельского района в целом. Протяженность нового четырёхполосного участка магистрали составляет 2,2 километра. На проспекте также предусмотрена трехметровая разделительная полоса и велодорожка аналогичной ширины.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о новых ограничениях на дорогах Петербурга, действующих с 13 ноября.

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