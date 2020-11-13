Регулярные рейсы их Петербурга в Цюрих возобновят с 27 ноября

Регулярные рейсы их Петербурга в Цюрих возобновят с 27 ноября
SWISS приступит к выполнению регулярных рейсов на север Швейцарии – в Цюрих. Фото: пресс-служба ВВСС

Из Петербурга вновь можно улететь в Цюрих бортом швейцарской авиакомпании SWISS. Горожане смогут отправиться туда с 27 ноября.

Регулярные рейсы указанного авиаперевозчика будут отправляться из Северной столицы раз в неделю. Билеты на рейсы можно купить уже сейчас на сайте петербургского аэропорта или на сайте компании.

Как сообщила пресс-служба ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы», все пассажиры должны ознакомиться с эпидемиологическими правилами пересечения границ на сайтах Роспотребнадзора и миграционных служб России и страны, куда они отправляются.

Впервые авиакомпания SWISS запустила регулярные рейсы из Петербурга в Цюрих в 2008 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сегодня, 13 ноября, Пулково работает без отмен и задержек. В небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

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