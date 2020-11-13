Пулково 13 ноября работает без отмен и задержек

Пулково 13 ноября работает без отмен и задержек
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В пятницу, 13 ноября, в небо над Петербургом поднимутся все запланированные самолеты.

В петербургском аэропорту Пулково нет отмененных или задержанных рейсов, следует из данных на онлайн-табло воздушной гавани.

Информации о задержках лайнеров на 5:25 также не поступало.

Местным жителям и гостям города, которые запланировали полет на сегодня, не придется беспокоиться из-за задержек или отмен рейсов. Пулково 13 ноября все самолеты вылетят согласно расписанию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что интерес к расписанию полетов в петербургском аэропорту появился после начала пандемии, когда, ввиду закрытых границ и ограниченного авиасообщения, в Пулково ежедневно отменяли десятки рейсов — как международных, так и внутренних.

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