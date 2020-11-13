В Смольном выделят дополнительные 800 млн рублей на строительство станции «Горный институт»

В Северной столице местные власти провели перераспределение средств на строительство метрополитена в 2020 году. Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении дополнительных 800 млн рублей.

Как сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу Смольного, данные средства будут предназначены для постройки станции «Горный институт», открытие которой запланировано на 2023 год.

Отмечается, что при перераспределении деньги на новую станцию были вычтены из «Технологического института» и строительства Красносельско-Калининской линии. А также более 580 млн рублей были взяты из перенесенных работ по объектам ввода метрополитена.

Всего в текущем году на строительство метро Петербурга будет потрачено 2,923 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что запуск станции «Горный институт» перенесли на 2023 год.