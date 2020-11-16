На Большом Сампсониевском столкнулись каршеринг и маршрутка — есть пострадавшие

Около полуночи, в ночь на 16 ноября на перекрестке Большого Сампсониевского и 1-го Муринского проспекта в Выборгском районе Петербурга случилось дорожно-транспортное происшествие.

Участниками инцидента стали маршрутный автобус и арендованный «Фольксваген». Серьезная авария произошла в момент, когда автобус проезжал перекресток — иномарка по неизвестной причине решила не сбавлять скорость и на полном ходу протаранила бок общественного транспорта. В результате столкновения капот легковушки буквально рассыпался.

Фотографиями с места происшествия поделились очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». Отметим, что в момент аварии улицы были пустыми — что могло стать причиной для такого маневра каршеринга, пока неизвестно. Водителя арендованной иномарки пришлось госпитализировать. В автобусе, к счастью, никого не было, а мужчина за рулем не пострадал.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге со стрельбой задерживали похитителей бензина.