«ГИБДД не справляется»: эксперт оценил идею дать Смольному право штрафовать водителей

В общественной организации автомобилистов «СПб. Авто» оценили инициативу наделить Смольный полномочиями штрафовать водителей в Петербурге. Там отметили, что необходимость решать проблему неправильной парковки в городе назрела уже давно, а инспекторов ГИБДД для этого не хватает.

Как писала gazeta.spb.ru, право наказывать автомобилистов Смольный может получить уже в следующем году. Соответствующий документ был опубликован на портале антикоррупционной экспертизы городской администрации. Ожидается, что городские власти будут штрафовать водителей, которые нарушают требования знаков и разметки, запрещающие остановку и стоянку. Сейчас эти полномочия относятся к ГИБДД.

«Инспекторов ГИБДД в городе не хватает. То, что они не справляется со своей работой, видно по улицам – огромное число нарушений парковки», — отметил в разговоре с Gazeta.SPb руководитель региональной общественной организации автомобилистов «СПб.Авто» Святослав Данилов.

«С точки зрения соблюдения закона, хорошо, если эта функция будет у правительства города. Ну а нарушителям просто придется смириться. Есть шанс, что таких нарушений все-таки станет меньше», — добавил он.

Предполагается, что правительство Петербурга придет к соглашению с МВД. Отметим, что в рамках подобного соглашения комитет по развитию транспортной инфраструктуры получил возможность штрафовать водителей, которые не платят, оставляя машину в зоне платной парковки. Водители при этом сетовали на то, что им приходят штрафы без указания сути, места и даты правонарушения.