В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч

В России предложили ограничить скорость электросамокатов до 20 км/ч
Скоростные ограничения будут вводить, исходя из ширины тротуара и других важных факторов, влияющих на движение. Фото: unsplash.com

В России скорость электросамокатов и гироскутеров могут ограничить до 20 км/ч. С предложением выступили МВД и Минтранс.

Соответствующий проект предлагает ввести скоростные режимы для указанного транспорта. Ограничения будут зависеть от ширины тротуара и других факторов.

Как сообщили «РИА Новости», нарушителям ПДД на самокатах также будут выписывать штрафы, а пешеходы получат приоритет перед владельцами двухколесного транспорта на тротуарах.

Уточняется, что за нарушения статьи 12.29 КоАП РФ предусмотрено предупреждение или штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минтранс предложил запретить пьяным россиянам ездить на электросамокатах.

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