МРЭО ГИБДД №17 переедет с улицы Руставели на Лабораторный проспект 20 ноября

В Северной столице МРЭО ГИБДД №17 сменит свое местоположение в конце ноября. Водителей предупредили об этом на сайте ГАИ.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, с 20 ноября обособленное подразделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №17 продолжит предоставлять свои услуги по другому адресу. Сотрудники будут работать в отделе на Лабораторном проспекте.
Причиной перехода на новый адрес назвали оптимизацию деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ГИБДД объяснила правила наказания водителей за непропускаемость пешеходов.
ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов, в которых разъясняются правила наказания водителей на пешеходных переходах.