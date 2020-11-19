МРЭО ГИБДД №17 переедет с улицы Руставели на Лабораторный проспект 20 ноября

МРЭО ГИБДД №17 сменит свое местоположение в конце ноября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

МРЭО ГИБДД №17 сменит свое местоположение в конце ноября. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Северной столице МРЭО ГИБДД №17 сменит свое местоположение в конце ноября. Водителей предупредили об этом на сайте ГАИ.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, с 20 ноября обособленное подразделение межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД №17 продолжит предоставлять свои услуги по другому адресу. Сотрудники будут работать в отделе на Лабораторном проспекте.

Причиной перехода на новый адрес назвали оптимизацию деятельности регистрационно-экзаменационных подразделений ГАИ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ГИБДД объяснила правила наказания водителей за непропускаемость пешеходов.

ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов, в которых разъясняются правила наказания водителей на пешеходных переходах.