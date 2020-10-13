ГИБДД объяснила правила наказания водителей за непропуск пешеходов

ГИБДД направила в регионы инструкции для инспекторов, в которых разъясняются правила наказания водителей на пешеходных переходах.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». Согласно ПДД, приближающийся к нерегулируемому пешеходному переходу автомобиль должен уступить дорогу пешеходу, который уже переходит дорогу или только вступил на нее. Это относится и к машинам, поворачивающим на улицу, которую переходит пешеход. Кроме того, машина не должна начинать или продолжать движение, если действия водителя заставляют пешехода сменить скорость или направление.

При выявлении подобных правонарушений сотрудники ГИБДД должны использовать видеозаписи или объяснения пешеходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российских водителей ждут новые штрафы.