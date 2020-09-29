Российских водителей ждут новые штрафы

Готовятся штрафы за поездки на летней резине зимой, а на шипованной - летом. Фото: pixabay

Готовятся штрафы за поездки на летней резине зимой, а на шипованной - летом. Фото: pixabay

МВД разработало поправки к ПДД, вместе с которыми в России появятся новые штрафы для автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, для водителей готовятся штрафы за поездки на летней резине зимой, а на шипованной — летом. Также в стране запретят устанавливать шипованные шины только на одну ось, отключать штатный очиститель фар. Кроме того, штрафовать будут за нештатные ксеноновые лампы.

Кроме того, нарушителями будут считаться водители, в автомобиле которых зафиксируют подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления, а также самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя.

Постановление должно вступить в силу с 1 июня следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штрафы за пьяные ДТП могут поднять до 3,5 млн рублей.