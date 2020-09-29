Российских водителей ждут новые штрафы

Российских водителей ждут новые штрафы
Готовятся штрафы за поездки на летней резине зимой, а на шипованной - летом. Фото: pixabay

МВД разработало поправки к ПДД, вместе с которыми в России появятся новые штрафы для автомобилистов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Так, для водителей готовятся штрафы за поездки на летней резине зимой, а на шипованной — летом. Также в стране запретят устанавливать шипованные шины только на одну ось, отключать штатный очиститель фар. Кроме того, штрафовать будут за нештатные ксеноновые лампы.

Кроме того, нарушителями будут считаться водители, в автомобиле которых зафиксируют подтекание рабочей жидкости в гидросистеме усилителя рулевого управления, а также самопроизвольный поворот рулевого колеса с усилителем рулевого управления вопреки желанию и ожиданиям водителя.

Постановление должно вступить в силу с 1 июня следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что штрафы за пьяные ДТП могут поднять до 3,5 млн рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авто пдд штрафы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Песков рассказал о вакцинации Путина от коронавируса
Ведущего специалиста ГЖИ посадили на 3 года за получение взятки
В Петербурге открылась выставка «Плоды» на Императорском фарфоровом заводе
Кремль назвал здоровье Навального важнейшим приоритетом
Андрей Бондарчук: городская система готова к переходу на регулярное отопление
Российских водителей ждут новые штрафы
Петербуржцев ждет снежная зима с минусовыми температурами
Петербургская духовная академия перешла на онлайн-обучение из-за вспышки COVID-19