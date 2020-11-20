В Петербурге пробки утром 20 ноября оцениваются в 5 баллов

В Петербурге пробки утром 20 ноября оцениваются в 5 баллов
Пробки в Петербурге утром 20 ноября. Фото: "Яндекс.Пробки"

В пятницу, 20 ноября, в Северной столице с утра идет дождь с мокрым снегом. Это вызвало ряд проблем на дорогах для транспорта, – пробки составляют 5 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00 утра загруженность дорог находится в существенном состоянии. Большое количество «покраснений» вызвано погодными условиями, которые мешают автомобилистам беспрепятственно добираться до нужного места.

Отметим, что большое скопление машин находится на Митрофаньевском шоссе в сторону набережной Обводного канала. В целом, там сложная ситуация для автомобилей.

На данный момент город практически весь встал, создав затор на дорогах. Ситуация может ухудшиться к 10:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что постоянные дожди и мокрый снег ожидают петербуржцев 20 ноября. Также жителям стоит быть аккуратными из-за порывистого ветра.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
«Яндекс.Пробки» новости спб пробки


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петергофе неизвестный вынес из чужого дома 34 тысячи евро и коллекционные ...
В Петербурге пробки утром 20 ноября оцениваются в 5 баллов
В Ленобласти мужчину убил оренбуржец за просьбу надеть маску в маршрутке
Дожди и мокрый снег ожидают петербуржцев 20 ноября
В Минэк предложили выдавать ВНЖ иностранцам за вклады в российский бизнес
В Приморье введут режим ЧС из-за последствий ледяного дождя
Пользователей соцсетей планируют штрафовать за неудаление запрещенной информации
Ветераны ВОВ могут получить дополнительные выплаты к Новому году