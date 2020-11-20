В Петербурге пробки утром 20 ноября оцениваются в 5 баллов

В пятницу, 20 ноября, в Северной столице с утра идет дождь с мокрым снегом. Это вызвало ряд проблем на дорогах для транспорта, – пробки составляют 5 баллов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 9:00 утра загруженность дорог находится в существенном состоянии. Большое количество «покраснений» вызвано погодными условиями, которые мешают автомобилистам беспрепятственно добираться до нужного места.

Отметим, что большое скопление машин находится на Митрофаньевском шоссе в сторону набережной Обводного канала. В целом, там сложная ситуация для автомобилей.

На данный момент город практически весь встал, создав затор на дорогах. Ситуация может ухудшиться к 10:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что постоянные дожди и мокрый снег ожидают петербуржцев 20 ноября. Также жителям стоит быть аккуратными из-за порывистого ветра.