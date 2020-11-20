Дожди и мокрый снег ожидают петербуржцев 20 ноября

В Северною столицу после рекордного теплого дня возвращается похолодание. Ожидается облачная с прояснениями погода, а также дожди, переходящие в мокрый снег.

По данным ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, в Петербург возвращается более холодный воздух. Причиной его становится активный циклон, центр которого уходит на восток акватории Баренцева моря.

Таким образом, 20 ноября в Северной столице температура воздуха составит от +3 до +5 градусов. Атмосферное давление будет расти до 756 миллиметров ртутного столба, что по-прежнему ниже нормы.

Ветер сохранит свою порывистость, но снизит обороты, – от 6 до 11 метров в секунду

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге закрыли сады и скверы из-за сильного порывистого ветра 19 ноября. Несмотря на шторм в городе была установлена рекордно теплая температура воздуха.