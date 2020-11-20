В Москве из-за коронавируса скончались 74 пациента

Общее количество случаев заражения достигло отметки в 8233.

В Москве за последние сутки скончались 74 пациента. Каждый перед этим получил положительный результат теста на коронавирус, также у граждан стоял диагноз «пневмония». Об этом 20 ноября сообщили в оперативном штабе.

Таким образом, в Москве с начала пандемии коронавируса умерли 8233 человек. На данный момент в стране успели заболеть более 2 миллионов человек. Выздоровели 1,55 миллиона россиян, летальных исходов – более 35,3 тысяч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 100 петербургских медиков начали вакцинацию от COVID-19. Он уточнил, что вакцинацию, получив две прививки, завершили 39 медиков.