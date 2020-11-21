В трамвай с пассажирами врезался самосвал на Энгельса

Авария на Энгельса и Шостаковича. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Авария на Энгельса и Шостаковича. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

Грузовой автомобиль и трамвай столкнулись в Северной столице днем в субботу, 21 ноября. В аварии обошлось без пострадавших.

Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на пересечении проспекта Энгельса и улицы Шостаковича. Камаз не смог уступить дорогу общественному транспорту и оказался в его боку.

На данный момент точная причина аварии неизвестна, но по фотографиям мы можем увидеть, что пассажиры покинули трамвай и, к счастью, обошлось без пострадавших.

К месту проишествия прибудут спецслужбы для выяснения обстоятельств случившегося и устранения последствий аварии. Столкновение создало проблемы на дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что два микроавтобуса не поделили дорогу на Маршала Захарова.