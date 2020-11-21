Два микроавтобуса не поделили дорогу на Маршала Захарова

Два микроавтобуса не поделили дорогу на Маршала Захарова
Авария на Маршала Захарова. Фото: скриншот из "ВКонтакте"

В Северной столице два водителя притерлись друг к другу по середине дороги. Происшествие вызвало небольшой затор на трассе.

По данным очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошел на улице Маршала Захарова возле дома №33. Два микроавтобуса врезались друг в друга и перекрыли движение.

Причины проишествия остаются неизвестными. При этом по фотографиям мы можем увидеть, что теперь водителям других автомобилей будет значительно сложнее совершать движение по трассе.

Информации о пострадавших не поступало. На место аварии прибудут сотрудники спецслужб для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром в поселке Горелово сгорел автомобиль. По словам очевидцев, пожар произошел на Колобановской улице в Горелово.

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