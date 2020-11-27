Авиарейс из Москвы в Петербург задержался на 2 часа

Авиарейс из Москвы в Петербург задержался на 2 часа
Рейс был задержан по экстренным причинам. Фото: pixabay

Вечером в пятницу, 27 ноября, прибытие рейса из Москвы в Северную столицу прошло с задержкой в два часа.

Как сообщает АБН, самолет авиакомпании S7, который следовал рейсом 1015 — из Москвы в Санкт-Петербург, был экстренно отменен на несколько часов. На данный момент причина остается неизвестной.

Отметим, что рейс должен был прибыть в город на Неве в 19:20. В итоге, удачное приземление состоялось в Пулково только в 21:40.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России возобновят регулярные авиарейсы до Цюриха с 27 ноября.

Регулярные рейсы указанного авиаперевозчика будут отправляться из Северной столицы раз в неделю. Билеты на рейсы можно купить уже сейчас на сайте петербургского аэропорта или на сайте компании.

Впервые авиакомпания SWISS запустила регулярные рейсы из Петербурга в Цюрих в 2008 году.

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