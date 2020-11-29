Юрист перечислил неожиданные предметы, запрещенные к перевозке в личном авто

Оказывается, существует целый список необычных грузов, которые можно перевозить в личном автомобиле только при соблюдении определённых требований.

К примеру, неправильно размещенные «длинномеры», мешающие обзору других участников дорожного движения, могут обернуться для владельца штрафом. Туши убитых животных в машине можно перевозить только при наличии охотничьей лицензии и разрешения на оружие, рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин агентству «Прайм».

Аналогичные правила распространяются на рыбу, икру или мясо, а также дрова и деревья. К примеру, незаконно срубленная к Новому году ель может грозит штрафом до 4 тысяч рублей. Немаркированный алкоголь в автомобиле в количестве более 10 литров на человека также может вызывать вопросы у инспектора ДПС.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о мошеннических схемах, которые могут использоваться недобросовестными дилерами при продаже автомобилей по акции.